Premio Sant'Ilario 2022: candidature entro il 31 dicembre

C'è tempo fino al 31 dicembre per presentare le proposte di candidatura per il premio Sant'Ilario; la medaglia d’oro della Città di Parma, gli attestati di civica benemerenza e le menzioni speciali verranno conferiti nella giornata di giovedì 13 gennaio 2022, data in cui ricorre la festività di Sant’Ilario, patrono della Città di Parma. L’Amministrazione Comunale intende conferire, sulla base di quanto previsto dal regolamento per la concessione delle civiche dichiarazioni di benemerenza, (così come modificato con Delibera del Consiglio Comunale N. 98/2018 del 19/11/2018), la medaglia d’oro della Città di Parma (Premio Sant’Ilario), gli attestati di civica benemerenza e le menzioni speciali, prevedendo la più ampia partecipazione della comunità.

Le proposte di concessione possono essere formulate da singoli cittadini, da Enti, Associazioni, dai membri del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, al fine di segnalare l’attività di tutti coloro che abbiano in qualsiasi modo contribuito a migliorare la vita dei singoli e della comunità e ad elevare il prestigio della città.

Le benemerenze cittadine sono destinate a premiare le persone, gli enti o le associazioni e gli organismi che, nell’ambito cittadino, si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, dello sport, dell’assistenza, delle iniziative filantropiche, della collaborazione all’attività della pubblica amministrazione e che si siano distinti per atti di coraggio e di abnegazione, in nome dei valori di umanità e solidarietà. In casi particolari le dichiarazioni di benemerenza possono esser conferite alla memoria.

E’ intenzione dell’Amministrazione coinvolgere il più possibile tutti i soggetti interessati, favorendo la massima partecipazione della Città, per questo sarà possibile presentare le proposte di candidatura fino a venerdì il 31 dicembre 2021.

Le proposte potranno essere presentate, preferibilmente via mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: santilario@comune.parma.it – oppure in forma cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Parma, presso il DUC, in Largo Torello De Strada, 11/a.

Per informazioni è possibile contattare il numero: 0521 – 218208.

Le proposte di candidatura dovranno essere corredate dai necessari documenti informativi; per le persone fisiche vanno precisati i dati anagrafici, i riferimenti telefonici, e va allegata una foto del potenziale candidato in formato jpg. Dovranno comunque essere inseriti i dati del proponente in modo da poterlo contattare, in caso di necessità. Particolare importanza è legata alle motivazioni per cui la dichiarazione di benemerenza dovrà essere concessa e che dovranno essere il più possibile esaustive. Per Associazioni, Enti o Istituzioni che vengono candidate sarà necessario precisare il nome e il cognome del legale rappresentate ed, anche in questo caso, i riferimenti del proponente: telefono, indirizzo di posta elettronica, oltre che, ovviamente, le motivazioni alla base della candidatura.