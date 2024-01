Premio Sant'Ilario, spuntano i nomi di Franco Masini e Luca Salsi tra i candidati

Parma si appresta a celebrare il proprio patrono, Sant’Ilario, sabato 13 gennaio. La cerimonia con l’assegnazione del premio Sant’Ilario, delle civiche benemerenze e delle menzioni speciali, si svolgerà al Teatro Regio, a partire dalle ore 11 ed è pubblica e l'ingresso è libero e aperto alla cittadinanza, fino ad esaurimento posti. Sempre sabato 13 gennaio, come da tradizione, è in programma la Santa Messa nell’Oratorio Sant’Ilario, alle ore 9, sotto i portici dell’Ospedale Vecchio, in via Massimo D’Azeglio. La solenne celebrazione religiosa del Santo Patrono è prevista in Cattedrale con la Santa Messa, alle 17, officiata dal Vescovo Monsignor Enrico Solmi.

Per la medaglia d'oro il nome più gettonato è quello del chirurgo parmigiano Franco Masini che lavora per Emergency nel Sudan dove è in atto una guerra civile. Le benemerenze cittadine sono destinate, infatti, a premiare le persone, gli enti o le associazioni e gli organismi che nell’ambito cittadino si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, dello sport, dell’assistenza, delle iniziative filantropiche, della collaborazione all’attività della Pubblica Amministrazione o che si siano distinti per atti di coraggio e di abnegazione in nome dei valori di umanità e solidarietà. Tra i nomi spunta quello di Luca Salsi, baritono parmigiano distintosi in particolare nel repertorio verdiano.