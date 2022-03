Premio “Una Mimosa per l’Ambiente”: 30^ edizione assegnato ad Anna Kauber

Sabato 12 marzo alle ore 16.30 a Parma all’Auditorium dell’ APE Parma Museo in via Farini 32/a l’Associazione donne ambientaliste ADA ODV organizza la Cerimonia di consegna del Premio “Una Mimosa per l’Ambiente” 30^ edizione. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative “8 marzo e dintorni” con il Patrocinio del Comune di Parma. Per le normative Covid i posti in presenza sono limitati e già esauriti. Si potrà seguire la diretta streaming collegandosi al link

In occasione della Festa della donna viene premiata ogni anno una figura femminile che si sia distinta nella divulgazione e nel sostegno delle tematiche ambientali.

L’ edizione 2022 assegnerà la spilla d’oro a forma di rametto di mimosa ad Anna Kauber regista, scrittrice, paesaggista “per la potenza del suo messaggio visivo e l’appassionato contributo alla causa ambientale”.

Anna Kauber da anni si occupa delle tematiche culturali e sociali del mondo rurale, del cibo come possibile veicolo di integrazione sociale e della specificità di genere nell’agricoltura. Il suo film “In questo mondo” che sarà trasmesso proprio sabato 12 marzo da RAI 3, testimonia in 100 video interviste a donne dai 20 ai 102 anni un mondo finora sconosciuto: la pastorizia declinata al femminile tra paesaggi incantati e forti relazioni umane. Il film ha avuto numerosi riconoscimenti, vincendo il 36° Torino Film Festival. Per il suo impegno civico e per le intuizioni e spunti culturali, Anna Kauber è un riferimento per la difesa dei beni comuni e il rispetto della bellezza storico-artistica.

Converseranno con la premiata Chiara Cacciani, giornalista e Rosalba Lispi, presidente di ADA Onlus.

Il premio “Una Mimosa per l’Ambiente” si avvale del sostegno del Movimento Italiano per la Gentilezza sezione di Parma, di Pier & Pier laboratorio orafo e dell’ospitalità gentilmente concessa da Fondazione Monteparma.

