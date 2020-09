Prenotazione del posto in aula: disponibile da oggi la nuova app dell’Università di Parma

Prende il via oggi all’Università di Parma il nuovo sistema di prenotazione del posto in aula per gli insegnamenti che prevedono attività in presenza nel primo semestre dell’anno accademico 2020-2021, in modo da assicurare il distanziamento sociale necessario e la piena fruibilità degli spazi nel rispetto delle misure anti-COVID19.

Da oggi è infatti possibile scaricare dagli store la nuova versione della App UniPR Mobile, che permette tra le altre cose la prenotazione del posto. Se lo studente ha già installato l’app, deve aggiornarla per poter fruire delle nuove funzionalità. In alternativa alla App, la prenotazione posto potrà essere effettuata utilizzando il portale “Agenda Studenti” (https://agendastudenti.unipr. it/).

È possibile fin da subito creare un profilo per la prenotazione, cioè scegliere il proprio corso di studio all’interno dei menù dei 9 Dipartimenti (quelli del Campus Scienze e Tecnologie sono aggregati alla voce “Campus scientifico tecnologico”), mentre le prenotazioni potranno essere effettuate a partire da una settimana prima delle singole lezioni e potranno essere cancellate fino al giorno prima. È consigliabile prenotare tutte le lezioni previste in ogni singola giornata del proprio anno di studio, per ottimizzare la frequentazione degli spazi.

Gli insegnamenti non previsti automaticamente nella griglia oraria del proprio anno di corso (ovvero comunemente quelli che si desidera individuare come a scelta e disponibili nell’offerta didattica complessiva di Ateneo), non potranno essere prenotati. Lo studente potrà comunque seguirli on line, mentre se desidera seguirli in presenza dovrà prendere contatto con la segreteria del Dipartimento (manager didattici) o con il docente del corso per verificare se ci sono ancora posti liberi.

Per le richieste di supporto nella procedura di prenotazione posto gli studenti sono invitati a scrivere a prenotazione.posto@unipr.it o a chiamare il Contact Center al numero 0521 906789.

Il manuale con le istruzioni per la prenotazione posto tramite la App UNIPR Mobile ( https://www.unipr.it/mobile ) o anche tramite il portale “Agenda Studenti” (https://agendastudenti.unipr. it/) è disponibile sul sito del Centro SELMA (https://selma.unipr.it/ didattica-online/) nella sezione “Starter pack per la didattica mista del primo semestre”. Lo starter pack è l’insieme di risorse che l’Ateneo ha predisposto per gli studenti per orientarsi nel panorama degli strumenti a supporto della didattica, ed è composto da una guida alla prenotazione posto, da guida e istruzioni per l'accesso a Elly (piattaforma Moodle in cui i docenti caricano i materiali didattici) e ai Team classe (piattaforma di videoconferenza Microsoft Teams, utilizzata in Ateneo per le lezioni online), da una guida all'uso di Teams, da riferimenti e contatti del supporto tecnico.

Coloro che non hanno ancora concluso l’iter di immatricolazione, ovvero che non sono ancora in possesso delle credenziali definitive del tipo nome.cognome@studenti.unipr.it , necessarie per potere seguire le lezioni on line dovranno effettuare la “promozione” delle proprie credenziali temporanee e numeriche di accesso (del tipo 10178451) a credenziali di tipo “guest” (ossia nell’esempio 10178451@guest.unipr.it) utilizzando l’applicazione “Assumi username @guest.unipr.it” disponibile al link https://www.idem.unipr.it/ secure/cambiouserguest a partire da giovedì 10 settembre

PRENOTAZIONE DEL POSTO: COME E QUANDO

Ogni studente dovrà innanzitutto configurare il proprio profilo di prenotazione selezionando il proprio corso di studio all’interno dell’offerta formativa dei 9 Dipartimenti e i relativi insegnamenti che desidera frequentare; successivamente potrà prenotare il posto in aula per ciascun insegnamento del profilo che prevede una modalità di erogazione della didattica in presenza. Per garantire la turnazione, ogni studente avrà a disposizione per ciascun insegnamento un monte ore “prenotabili”, esaurito il quale non potrà più prenotarsi. Il monte ore prenotabili di ciascun insegnamento sarà calcolato automaticamente dal sistema di prenotazione e aggiornato dinamicamente con frequenza giornaliera in maniera inversamente proporzionale al numero di studenti che hanno inserito l’insegnamento nel proprio profilo di prenotazione.

È importante sottolineare che non tutti gli insegnamenti prevedono la presenza e quindi la prenotazione, poiché alcuni saranno esclusivamente on line. Nelle pagine web dei singoli Dipartimenti, al menù “Didattica”, è illustrata l’organizzazione del Dipartimento e dei corsi di studio, con informazioni specifiche sull’erogazione della didattica (in presenza o on line) nel primo semestre del prossimo anno accademico.

Le prenotazioni potranno essere effettuate a partire da una settimana prima della lezione (le lezioni delle ore 9.00 del 14 settembre – le prime in programma – potranno essere prenotate a partire dalle ore 9.01 del 7 settembre, mentre per quelle delle ore 10.00 del 21 settembre la procedura di prenotazione sarà attiva dal 14 settembre alle ore 10.01, e così via), e potranno essere cancellate fino al giorno prima. Se entro 12 ore dall’inizio della lezione ci saranno ancora posti disponibili, a quel punto, con una procedura last minute, le prenotazioni saranno aperte a tutti, anche al di là del monte ore di ogni singolo studente: potrà dunque prenotarsi anche chi ha esaurito il proprio monte ore.

Il sistema di prenotazione invierà via email allo studente una ricevuta di prenotazione – carta di accesso – unica per tutte le lezioni della giornata; lo studente dovrà o stampare o portare con sé sul proprio smartphone la carta di accesso, che potrà essere verificata all’ingresso del plesso.

Gli studenti dovranno prenotarsi anche per le cosiddette “lezioni zero” (Welcome Days), le lezioni di accoglienza di ogni corso di studio, se previste in presenza; in tal caso, per poter prenotare la lezione zero, occorrerà inserire nel proprio profilo l’insegnamento dedicato “lezione zero”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli studenti che non riusciranno a trovare un posto libero per una lezione svolta in presenza e di loro interesse o gli studenti che non potranno spostarsi dalla propria residenza a causa dell’emergenza sanitaria, potranno comunque fruire dell’attività a distanza: infatti saranno comunque resi disponibili sulla piattaforma Elly adeguati supporti (compresa la registrazione della lezione) per garantire a tutti pari opportunità e diritto allo studio.