Presentata la 71esima Mostra nazionale di ornitologia in programma alle Fiere

La 71^ Mostra nazionale di ornitologia è in programma alle Fiere di Parma, il 14 e 15 ottobre ed è stata presentata, questa mattina 6 ottobre, durante una conferenza stampa, in municipio. L’ingresso alla mostra sarà ad offerta. Ne hanno parlato Daria Jacopozzi, Assessora all’Associazionismo del Comune di Parma; Drago Gaetano, Presidente ADOP, Parma / Associazione Dilettantistica Ornitofila Parmense; Michele Ranieri, Tesoriere ADOP – Parma / Associazione Dilettantistica Ornitofila Parmense e Giovanni Canali, scrittore esperto in ornitologia.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessora Daria Jacopozzi per un’iniziativa originale che valorizza la città e permette a molti parmigiani di avvinarsi ad un mondo affascinante. Drago Gaetano, Presidente ADOP, Parma, ha ringraziato l’Amministrazione e gli sponsor ed ha anticipato che è intenzione dell’Associazione portare a Parma un’importante iniziativa anche il prossimo anno.

Giovanni Canali, scrittore esperto in ornitologia, ha spiegato che saranno diversi gli uccellini in mostra a partire dalle innumerevoli varietà di canarini, ma anche pappagalli, cocorite ed uccelli esotici. La mostra rappresenta un’occasione unica per venire a contatto con il mondo dell’ornitologia, la branca della zoologia che si occupa di studiare la classe di vertebrati degli uccelli e saperne di più sui loro comportamenti, le specie e le varietà. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sponsorizzazione di alcune attività commerciali presenti sul territorio parmense e si svolge con il patrocinio del Comune di Parma e di Provincia di Parma. Sarà aperta al pubblico nelle giornate di sabato 14, dalle 9 alle 18.30, e domenica 15 ottobre, dalle 9 alle 15.30 L’inaugurazione è in programma domenica alle 10. L’evento si terrà negli ampi spazi del Padiglione 4, ingresso est, gentilmente concesso da Fiere di Parma. Alla settantunesima edizione della mostra nazionale di ornitologia saranno in gara duemila uccelli domestici provenienti da allevamenti amatoriali italiani, presenti su tutto il territorio nazionale. E’ prevista la presenza di allevatori da ogni parte d’Italia: dalla Puglia, dalla Campania, dal Lazio, dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Liguria, dalla Toscana, molti anche dall’Emilia Romagna, regione leader nel campo dell’ornitologia italiana. L’evento ha anche una connotazione sportiva, con un concorso in cui si procederà al giudizio dei canarini più belli – valutati per i loro colori, la loro forma e il loro piumaggio. I giudici compileranno adeguate schede con i relativi punteggi e classifica e verranno premiate le prime tre posizioni in ogni categoria. I canarini che saliranno sul podio saranno esposti al pubblico che potrà ammirarli.

L’Adop Parma - Associazione Dilettantistica Ornitofila Parmense, è società storica, presente da oltre 75 anni a Parma, fa parte della F.O.I (Federazione Ornitologica italiana). Durante la manifestazone saranno presenti esperti del settore ornitologico, a disposizione dei visitatori per soddisfare ogni richiesta o curiosità. Nei locali saranno presenti una zona di ristoro e bar, e un negozio di prodotti ornitologici, oltre che a una mostra scambi collaterale.