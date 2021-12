Presentato il Calendario 2022 di Miss Mamma Italiana Gold: protagonista una Mamma di Parma

Organizzata dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, alla Sala Ricevimenti “lo Smeraldo” di Canosa di Puglia, si è svolta la presentazione ufficiale del Calendario dell’anno 2022 di “Miss Mamma Italiana GOLD”.

“Miss Mamma Italiana” giunto quest’anno alla sua 29° edizione, è il primo Concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alle Mamme, diviso in tre categorie: dai 25 ai 45 anni (il cui Calendario sarà presentato sabato 11 dicembre a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola); dai 46 ai 55 anni per la “categoria GOLD” e oltre i 56 anni per la “categoria EVERGREEN”.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Protagoniste degli scatti del Calendario 2022 di “Miss Mamma Italiana GOLD” (quello di quest’anno è il 19° Calendario), eseguiti dalla fotografa Gloria Teti, sono le vincitrici della Finale Nazionale anno 2021 del Concorso, capitanate dalla splendida 52enne vicentina Barbara Pellizzari vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana GOLD 2021”.

Ma andiamo a conoscere meglio le protagoniste del Calendario 2020 di “Miss Mamma Italiana GOLD”:

GENNAIO: CATIA CALLEGARO, 52 anni, casalinga, di Campolongo Maggiore (Venezia), mamma di Lisa e Daniel, di 25 e 23 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD DOLCEZZA 2021”.

FEBBRAIO: VALERIA FONTANA, 49 anni, titolare di un centro danza e fitness, di Caldogno (Vicenza), mamma di Leonardo e Beatrice, di 17 e 14 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD SOLARE 2021”.

MARZO: VERONICA BORGHETTI, 46 anni, promoter, di Bitonto (Bari), mamma di Marica e Rebecca, di 18 e 14 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD SPRINT 2021”.

APRILE: GIOVANNA DI BARI, 50 anni, casalinga, di Terlizzi (Bari), mamma di Francesco di 27 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD DAMIGELLA D’ONORE 2021”.

MAGGIO: ANNALISA CARAFA, 47 anni, impiegata amministrativa, di Taranto, mamma di Alessio, Alberto ed Andrea, di 24, 16 e 14 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD GLAMOUR 2021”.

GIUGNO: ARIANNA MACCIONI, 50 anni, agente immobiliare, di Agugliano (Ancona), mamma di Christian e Lucrezia, di 24 e 18 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD ELEGANZA 2021”.

LUGLIO: ISABELLA CELLAMARE, 49 anni, decoratrice, di Trani, mamma di Mauro e Francesco, di 24 e 17 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD SORRISO 2021”.

AGOSTO: PAOLA GERMANÀ, 47 anni, estetista, di Grugliasco (Torino), mamma di Alessia e Francesco, di 18 e 6 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD FASHION 2021”.

SETTEMBRE: BARBARA PETRELLA, 49 anni, impiegata, di Parma, mamma di Martina di 21 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD ROMANTICA 2021”.

OTTOBRE: BARBARA PELLIZZARI, 52 anni, broker di assicurazione, di Dueville (Vicenza), sposata da 27 anni con Arturo e mamma di Nicole e Lorenzo, di 19 e 12 anni. È la vincitrice assoluta di “Miss Mamma Italiana GOLD 2021”. Sua anche la bellissima immagine di copertina del Calendario.

NOVEMBRE: SOLIDEA BRAMANTE, 49 anni, assistente di cura, di Tronzano Lago Maggiore (Varese), mamma di Melissa, Bruno ed Angelica, di 21, 15 ed 11 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD RADIOSA 2021”.

DICEMBRE: ORNELLA FANELLI, 47 anni, casalinga, di Pulsano (Taranto), mamma di Angelo di 16 anni. È la vincitrice della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD IN GAMBE 2021”.

Due pagine “speciali” del Calendario, ovvero quella di DICEMBRE 2021 e di GENNAIO 2023, sono state dedicate alle vincitrici della fascia “Miss Mamma Italiana GOLD SPONSOR TOP 2021”, CARMELA VIGLIOTTI, 53 anni, casalinga, di Imola, mamma di Donato, Vincenzo e Giuseppe, di 22, 20 e 12 anni e CHIARA DI DONATO, 48 anni, casalinga, di Firenze, mamma di Alessio ed Alberto, di 14 e 10