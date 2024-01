Presentazione del Dossier di Candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani 2027

"Parma, una grande piazza per l’Europa", i giovani della città e il Sindaco Michele Guerra presentano il Dossier di Candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani 2027. Appuntamento sabato 27 gennaio 2024, ore 11, Sala Pizzetti - Paganini Congressi, via Toscana 5/A, Parma.

Interverranno: Michele Guerra, Sindaco del Comune di Parma; Beatrice Aimi, Assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma; Maria Cristina Rosaria Pisani, Presidente Consiglio Nazionale Giovani; Serena Angioli, Direzione Agenzia Italiana per la Gioventù del Dipartimento Ministeriale per le Politiche Giovanili; Delegazione di Leopoli, Rappresentanti del Consiglio Giovanile per Leopoli Capitale Europea dei Giovani 2025; Paolo Verri, Coordinatore del percorso di Candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani 2027; modereràSabrina Carreras, Giornalista Rai.