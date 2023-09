Presenze e mobilità di cittadini e turisti: "La gente si ferma di più in città"

Il futuro del terziario passa anche dalla tecnologia e dall’utilizzo di soluzioni digitali. Ascom Parma ha presentato oggi un nuovo studio sulle presenze e la mobilità di cittadini e turisti nel territorio di Parma, Fidenza e Salsomaggiore. La tecnologia utilizzata nelle analisi è quella di Vodafone Analytics, soluzione di Big Data di Vodafone Business che raccoglie in tempo reale i dati sull'attività della rete di telefonia mobile Vodafone, garantendo così informazioni temporali e spaziali molto precise, con algoritmi sviluppati per soddisfare i requisiti della statistica ufficiale, nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy, restituendo un dettaglio riferito all’intero universo delle utenze di telefonia mobile. “Un progetto innovativo, fra i primi in Italia, che mette al centro i dati a servizio delle scelte imprenditoriali e, più in generale, degli stakeholders del territorio. – ha dichiarato Vittorio Dall’Aglio Presidente Ascom Parma. Un vero e proprio strumento di progettualità che attraverso l’analisi puntuale delle presenze consentirà di creare un osservatorio utile anche ad indirizzare le scelte strategiche delle Amministrazioni per i prossimi anni.”

“I dati originati dalla telefonia mobile, aggregati e anonimizzati irreversibilmente, affiancano e integrano i dati della statistica ufficiale – dichiara Andrea Zaramella, Responsabile Soluzioni Vodafone Analytics in Vodafone Italia, e consentono rappresentazioni granulari di diversi fenomeni che caratterizzano un territorio come le presenze di italiani e stranieri, di flussi di spostamento da e verso aree di interesse o le fasce orarie o i giorni con maggiore pedonalità in una zona specifica. I Vodafone Analytics permettono così di restituire al territorio informazioni fondamentali per poter sviluppare e misurare le politiche a sostegno delle imprese sulla base di dati reali. Queste lavorazioni sono state ottenute grazie ad algoritmi realizzati da Vodafone con la start-up innovativa Motion Analytica, che si occupa di data science in ambito mobilità, e secondo modellizzazioni ed indicatori definiti con il gruppo del centro studi di ASCOM Parma che ha accompagnato le diverse fasi di elaborazione, dalle definizioni iniziali al controllo dei risultati ottenuti.”

IL PROGETTO

Durante l’incontro sono state presentate tre specifiche analisi condotte utilizzando i Vodafone Analytics: “presenze italiane e straniere – covisite tra punti di attrazione e pendolarismo verso Parma”. “Tanti i benefici per chi come la nostra associazione di categoria vuole conoscere in modo dettagliato la frequentazione delle città e della provincia sotto vari punti di vista. – ha aggiunto Claudio Franchini Direttore Ascom Parma - I dati raccolti consentono infatti di sapere, mese dopo mese, quante persone si spostano nelle singole città, quanto tempo si fermano, se sono lavoratori o studenti o se invece si tratta di turisti di passaggio o che si soffermano per più tempo. Un patrimonio di dati significativo che può servire a misurare in modo innovativo tanti aspetti della nostra realtà, anche scendendo nel dettaglio di singoli eventi o manifestazioni e determinarne così il relativo impatto sul territorio. Non solo, lo studio servirà a creare anche nuova conoscenza e servizi a valore aggiunto per imprese, pubbliche amministrazioni e istituzioni. In quest’ottica, la collaborazione con Vodafone Analytics diventerà presto un osservatorio specifico, a cura del nostro Centro Studi, che con cadenza semestrale pubblicherà il report dei principali dati di interesse per i comuni oggetto dall’analisi. Non solo, parallelamente la nostra società di servizi Seacom resterà a disposizione di istituzioni, investitori, imprenditori e start up per utilizzare i dati delle analisi nelle scelte di business".