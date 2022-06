Sanità: presidio permanente della Fp Cisl davanti all'Ospedale Maggiore

Da mercoledì 8 giugno la Fp Cisl organizza un presidio permanente davanti all'ingresso di via Gramsci dell'Azienda Ospedaliero Universitaria dalle 11 alle 17.00.

"Come noto - si legge in una nota del sindacato - e come già ampiamente descritto negli ultimi mesi, il settore sanitario è sottoposto ormai da troppo tempo ad interventi di riorganizzazione al ribasso. Non sono serviti questi anni di pandemia a valorizzare le figure sanitarie.

È una battaglia che non riguarda solo la categoria, ma il sistema sanità pubblica. È fondamentale il supporto e la presenza di tutti per salvaguardare la nostra sanità, chi ne fruisce e chi vi opera per il bene di tutti. Il presidio è allargato a tutte le sigle sindacali che vorranno partecipare. Fp Cisl in maniera seria e responsabile, non si fermerà fino a quando non ci sarà un intervento reale della Regione sui nostri fondi contrattuali".