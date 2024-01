Presidio per il cessate il fuoco in Palestina al Teatro Regio

Venerdì 12 gennaio, alle ore 18, in occasione della serata inaugurale della Stagione lirica del Teatro Regio di Parma, la Comunità Palestinese di Parma, congiuntamente all’Assemblea permanente per la Palestina, formata da movimenti, partiti, associazioni e soggettività cittadine, convoca un presidio nei pressi del Teatro, lato piazzale della Pace, al fine di sensibilizzare gli amministratori, la cittadinanza e la cultura locali alla questione palestinese, alla necessità di chiedere un immediato cessate il fuoco e la fine del genocidio della popolazione civile palestinese. Si vogliono ricordare, solo a partire dal 7 Ottobre 2023, gli oltre 23.000 morti, di cui più di 10.000 bambini, i più di 100 giornalisti assassinati, i campi profughi e gli ospedali civili bombardati, in segno di un’umanità e una solidarietà che vengono ormai sistematicamente sacrificate in nome dell’odio razziale e del profitto economico. Contestualmente l’Assemblea esprime la propria contrarietà ai decreti di invio di armi dall’Italia verso gli scenari di guerra, all’aumento voluto dal Governo italiano delle spese militari penalizzando settori pubblici quali la sanità, la scuola e i trasporti.