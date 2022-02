PretenDiamo Legalità, il Questore: "Instauriamo il dialogo con i giovani"

Anche quest’anno la Polizia di Stato avvalendosi della consolidata collaborazione con il MIUR, ha avviato la 5^ edizione del progetto/concorso PretenDiamo Legalità rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il progetto/concorso ha l’obiettivo di educare alla legalità attraverso la diffusione dei valori civili quali il rispetto delle regole, la solidarietà, l’inclusione che rappresentano fondamentali punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società più giusta ed equa.

Numerose sono state le scuole di Parma e Provincia di ogni ordine e grado che hanno aderito al progetto. Pertanto Il progetto sarà veicolato nelle scuole attraverso incontri con il personale della Questura e della Polizia Postale, che prenderanno il via venerdi 25 febbraio 2022 e si protrarranno per tutta la settimana, per incontrare tutte le altre scuole partecipanti.

“L’educazione alla legalità e al rispetto delle regole deve necessariamente passare da un confronto e da un dialogo con i giovani. La Polizia che mi piace è proprio questa: al servizio di tutti. La società di domani passa necessariamente dai giovani di oggi. Giovani spesso a volte trascurati e non adeguatamente resi partecipi della vita sociale. Con questi incontri vogliamo instaurare un dialogo con i giovani, vogliamo parlare e confrontarci con loro: ascoltiamo le loro istanze. Oggi, il ricorso alla violenza è diventato patrimonio dei più giovani, la soglia di percezione di ciò che è illegale si è drasticamente abbassata. Le cause sono molteplici e molte volte sono da ricondurre a modelli e punti di riferimento sbagliati. Ecco perché ho voluto fortemente che l’iniziativa promossa dal Ministero venisse portata avanti anche nella nostra Provincia. Da questo venerdì i Funzionari e i Dirigenti della Questura e della Polizia Postale verranno inviati in varie scuole della città per fornire un contributo concreto alla necessaria opera di prevenzione e ripresa di una coscienza sociale per i più giovani.” Il Questore della Provincia di Parma Massimo Macera.