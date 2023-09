Il Comune raccoglie i preventivi per le luminarie natalizie

Il Comune di Parma ha già lanciato l'avviso per la raccolta di preventivi per l'installazione delle luminarie natalizie per le festività. È pubblicato sul sito internet. L'amministrazione, infatti, intende affidare direttamente il servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie e degli addobbi natalizi per il decoro del centro storico e di altri punti periferici della città per le festività natalizie, previa raccolta di preventivi. Per informazioni e chiarimenti, inerenti l'avviso, gli interessati potranno rivolgersi a: Vilma Corradi tel.05217218676- e-mail a.corradi@comune.parma