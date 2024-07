Le previsioni per oggi: nessuna allerta meteo

Dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta nel pomeriggio del 1° luglio sulla provincia di Parma il 2 luglio sarà una giornata più tranquilla. Non è prevista infatti nessuna allerta meteo per il nostro territorio.

Per martedì 2 luglio non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell'allertamento. Tuttavia nelle prime ore del mattino non si esclude la possibilità di residui fenomeni temporaleschi, in graduale esaurimento, con possibili effetti associati.

A Parma oggi - come riportato da 3bMeteo - cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3554m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.