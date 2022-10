L'autunno torna a farsi sentire a Parma: piogge tra giovedì e venerdì e temperature in calo

L'autunno torna a farsi sentire a Parma e in Emilia-Romagna. Nuvolosità in aumento nella giornata di martedì - come sottolineato dal meteorologo di 3BMeteo Manuel Mazzoleni - con il rischio di qualche breve piovasco nel pomeriggio. Molte nubi anche seppur con tempo ancora in prevalenza asciutto sulla città. Nuova perturbazione, poi, tra la seconda parte di giovedì e la prima parte di venerdì in attesa poi di un miglioramento. Massime in calo con valori entro il fine settimana prossimi ai 15/16°C

La lunga coda estiva sta per giungere al capolinea, lasciando così spazio, nei prossimi giorni, a un parziale peggioramento del tempo. Già nella giornata di Ognissanti le prime correnti umide faranno il loro ingresso portando entro il pomeriggio un aumento della nuvolosità a iniziare da Ovest con possibilità di qualche debole fenomeno in Appennino e isolatamente sulle pianure emiliane. Ma sarà nella seconda parte di giovedì che una perturbazione atlantica farà il suo ingresso da Ovest portando nella seconda parte della giornata piogge e rovesci sull’Emilia e a seguire anche in Romagna. Ancora un po’ di variabilità e qualche nota instabile è attesa, infine, venerdì in vista poi di un miglioramento nel fine settimana. Il tutto accompagnato da un calo termico che si farà via via più marcato, con temperature che torneranno più vicine alle medie del periodo.