Epifania, ondata di maltempo: a Parma piogge e temperature in discesa

La perturbazione che venerdì 5 gennaio raggiungerà le regioni centro-settentrionali, secondo quanto riportato da 3BMeteo sarà pilotata da un profondo vortice che si scaverà proprio intorno allo Stivale. Nella giornata dell'Epifania il fronte associato si concentrerà sulle nostre regioni nordorientali e su quelle centro-meridionali, colpendo più direttamente quelle del versante tirrenico, dove sono attese condizioni di maltempo localmente intenso

Al Nord fenomeni in rapido esaurimento al Nordovest con schiarite sulle Alpi piemontesi e in Valle d'Aosta. Altrove nubi estese con piogge e rovesci più intensi su Lombardia, centro-ovest Emilia, alto Veneto e Friuli VG, in tarda serata qualche pioggia in estensione fino al Piemonte orientale. A Parma, a partire dalla giornata di domani 5 gennaio, è prevista pioggia per tutta la giornata fino a domenica compresa. Le temperature sono in calo fino a 4 gradi.