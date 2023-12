Il meteo per la vigilia, Natale e Santo Stefano: a Parma tempo sereno con massime fino a 13 gradi

Complice l'anticiclone che sta interessando anche il nostro territorio in questi giorni, portando a temperature sopra la media stagionale, nei prossimi giorni il tempo a Parma e provincia sarà sereno, leggermente nuvoloso e coperto solo il 26 dicembre. Secondo le previsioni di 3bMeteo per la vigilia e il giorno di Natale, invece, il cielo dovrebbe essere limpido e le temperature assestarsi sopra i 10 gradi, con massime di 11 e 13 gradi per la vigilia.

Le forti correnti nordoccidentali che precedono il Natale non avranno lunga vita e sono destinate ad esaurirsi rapidamente. L'anticiclone atlantico comincerà ad estendersi verso est abbracciando l'Europa centro-meridionale a partire dalla Vigilia. I venti sullo Stivale si attenueranno, il tempo rimarrà tutto sommato stabile, ma all'interno dell'anticiclone si muoveranno correnti umide occidentali che provocheranno alcuni addensamenti ed anche locali deboli piogge sulle regioni esposte, ovvero su quelle del versante tirrenico. L'aria più umida favorirà inoltre l'intensificazione di alcune nebbie in Val Padana, mentre il clima sarà mite soprattutto in quota, al di sopra delle inversioni termiche, con lo zero termico che il giorno di Natale raggiungerà i 3200/3400m sulle Alpi, 3600/3800m al Sud. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni fino a Santo Stefano.