Prezzi dei carburanti alle stelle: a Parma benzina a 1.8 e diesel a 1.9

I prezzi dei carburanti, benzina e diesel ma anche Gpl e metano, sono tornati a salire dopo l'eliminazione del taglio delle accise sui carburanti, a partire dal 1° gennaio 2023. Senza il taglio i prezzi sono tornati alle stelle, con punte anche di 2 euro al litro per la benzina. Una tendenza che ha provocato il rialzo del prezzo di circa 20 centesimi, se confrontato con il mese di dicembre del 2022.

Abbiamo verificato i prezzi praticati da alcuni distributori in città e lungo le tangenziali nella giornata del 5 gennaio: se per quanto riguarda il diesel siamo abbondantemente sopra il prezzo di 1 euro e 8 al litro, fino a sfiorare 1 euro e 9 per la benzina self service in molti casi si rimane sotto ad 1 euro e 8, con punte però che arrivano anche a 2 euro al litro, anche se per ora è una situazione rara da riscontrare.

Nella maggior parte dei distributori infatti il prezzo della benzina di attesta in media intorno ad 1 euro e 8 al litro, mentre quello del diesel lo supera abbondantemente. Per quanto riguarda il metano, invece, è raro trovare un prezzo inferiore a 2 euro al chilo (il doppio del prezzo praticato qualche mese prima della guerra in Ucraina) con punte di 3 euro e mezzo al chilo. Il Gpl si muove infine tra 0,793 e 0,804 euro/litro.