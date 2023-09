Priamo Bocchi sui progetti in Burundi: "Perché il Comune collabora con un regime dispotico militare e stanzia altri 15 mila euro?"

"Più volte, anche attraverso tre interrogazioni - si legge in una nota di Priamo Bocchi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Parma - ho criticato l'impegno assunto dal comune di Parma nel progetto di cooperazione internazionale denominato "Maison Parma, la filiera del pomodoro". Ritenevo e ritengo quantomeno inopportuno, da un punto di vista politico e di tutela dell'immagine, che il comune di Parma collaborasse con partners istituzionali (comune e provincia di Bujumbura) di un regime dispotico militare, già oggetto di pesanti critiche da parte dell'Onu e dello Human Rights Watch, per essere negatore dei più elementari diritti umani e civili: esecuzioni sommarie, persecuzioni politiche, torture, sparizioni e uccisioni extragiudiziali sono all'ordine del giorno.

"In base alla convenzione stipulata l'11/5/2021 con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo - continua la nota - il comune di Parma, in qualità di promotore ed ente esecutore del progetto, si era impegnato a fornire rapporti intermedi e finali sul carattere e l'ammissibilità delle spese sostenute nel progetto. Il revisore esterno, costato 27 mila euro, è stato individuato con quasi un anno di ritardo solo nel marzo 2023 e ancora non si hanno notizie di tali rapporti. Ora apprendiamo che una delibera di giunta autorizza una maggiore presenza in Burundi di personale del Comune di Parma e di prevedere che una spesa di euro 7.500,00 per l’anno 2023 e di euro 7.500,00 per l’anno 2024 derivante dalle missioni in Burundi del personale del Comune di Parma. Sinceramente inaccettabile"