'Prima cosa la casa': presidio in piazza Garibaldi per dire no agli sfratti

"Prima cosa la casa". E' il nome della nuova campagna lanciata dalla Rete diritti in casa. Piazza Garibaldi stamattina ha ospitato il presidio degli attivisti che si è concluso davanti alla PRefettura, dove una delegata è stata accolta dal Vicario del Prefetto. La situazione è grave, dopo il blocco degli sfratti decretato a causa del Covid, molte sono le famiglie che rischiano di tornare per strada. Gli attivisti hanno chiesto di temporeggiare, di non eseguire, soprattutto, gli sfratti con la forza pubblica, soprattutto nei casi di fragilità conclamata come richiese l'accordo Onu firmato anche dall'Italia. Le tende che avevano trovato posto in Piazza Garibaldi torneranno ad accogliere le persone in difficoltà.