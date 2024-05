Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: prima sessione di test di ammissione

Martedì 28 e mercoledì 29 maggio è in programma all’Università di Parma la prima sessione di test di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina veterinaria per l’anno accademico 2024-2025.

Martedì 28 maggio: Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria

Aule centrali di Medicina (via Gramsci 14) e Aule del Plesso biotecnologico integrato (via Volturno 39), convocazione ore 9.30, inizio prova ore 13. Numero di posti disponibili per Medicina e Chirurgia: 305 (di cui 20 riservati a cittadini non UE non equiparati). Numero di posti disponibili per Odontoiatria e protesi dentaria: 30 (di cui 2 riservati a cittadini non UE non equiparati).Numero di domande presentate, cumulative tra i due corsi: 675.

Mercoledì 29 maggio: Medicina veterinaria

Aule K di via Kennedy, convocazione ore 10.30, inizio prova ore 13. Numero di posti disponibili: 80 (di cui 3 riservati a cittadini non UE residenti all’estero), numero di domande presentate 179.

Il numero dei posti indicati è provvisorio: i numeri definitivi verranno assegnati con successivi decreti ministeriali.

La seconda sessione di test è in programma il 30 luglio per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, e il 31 luglio per Medicina veterinaria.