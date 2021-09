Primo giorno di scuola: tra controlli per il Green pass e autobus ai limiti della capienza

Oggi, 13 settembre, gli studenti parmigiani sono rientrati in classe con le nuove regole relative al Green pass, per l'avvio dell'anno scolastico 2021-22. C'era grande attesa per la giornata di oggi, con alcuni nodi da sciogliere, soprattutto rispetto alla questione del certificato verde - obbligatorio per insegnanti, operatori scolastici e genitori - e per il tema trasporti.

Non risultano particolari criticità per quanto riguarda il trasporto scolastico anche se alcune corse - all'orario di uscita da scuola - risultavano piuttosto affollate, probabilmente al limite della capienza consentita. Il servizio pubblico è stato rafforzato - il che vuol dire più corse - e i mezzi dovrebbero essere infatti occupati al massimo all'80%, secondo le regole stabilite dai protocolli e dai decreti del governo, finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19.

Nella maggior parte delle classi degli istituti primari e secondari le procedure per l'accesso si sono svolte in modo corretto: gli insegnanti sono stati sottoposti al passaggio del 'semaforo': se verde significa che sono in possesso del Green pass, se rosso che non ne sono in possesso e non possono entrare.

Anche per lavoratori della scuola e personale non docente sono scattati i controlli: qualche rallentamento e un pò di caos in alcune scuole ma sostanzialmente tutto era pronto per affrontare questo nuovo inizio. I genitori che hanno accompagnato i propri figli all'interno della scuola hanno dovuto mostrare il Green pass.