Primo Maggio, il corteo dei sindacati in Piazza Garibaldi

Il corteo dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, in occasione delle celebrazioni per il 1°maggio è partito da Piazzale Santa Croce. La sfilata ha attraversato le vie del centro ed è arrivata in piazza Garibaldi. Sotto i Portici del Grano, riparo dalla pioggia, ci sarà un talk con i tre segretari delle sigle sindacali. Il tema della manifestazione, quest'anno, sarà incentrato sul rapporto con l'Europa. "Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”.

Lisa Gattini, Segretaria Generale di Cgil Parma: "Oggi si parla di Europa. Siamo alla svolta: o l’Europa redistributiva, che fa della giustizia sociale il pilastro della sua politica o l’Europa dell’austerity e delle restrizioni sia nel sociale che nei diritti. Credo che i lavoratori debbano avere la propria voce in questa partita. Noi proviamo a dargliela".