Primo week end in zona gialla, cittadini e locali rispettano le regole: nessuna sanzione

Controlli in via Farini, piazzale della Pace, via Cavour e in Oltretorrente

I parmigiani hanno rispettato le regole anticovid nel corso del primo week end in zona gialla, nonostante le segnalazioni per alcuni assembramenti davanti ai locali. Nel corso del fine settimana appena trascorso i poliziotti delle Volanti della Questura di Parma, insieme agli agenti della polizia Locale, hanno effettuato numerosi controlli in centro storico, per verificare il rispetto delle norme anticontagio.

In particolare le verifiche sono state effettuato in piazzale della Pace, in via Farini, in via Cavour e nel quartiere Oltretorrente. Complessivamente sono state impegnate 26 pattuglie: le persone controllate sono state 117 mentre i locali ispezionati sono stati 27. Ci sono state numerose segnalazioni per alcuni assembramenti di fronte ai locali: tutti gli esercizi commerciali controllati rispettavano le normative anticontagio.

