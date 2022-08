Professioni sanitarie: 1051 domande per 518 posti all'Università di Parma

Sono 1051 le domande ricevute dall’Università di Parma per i 9 corsi di laurea delle Professioni sanitarie (Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia). A questi va aggiunto il corso interateneo in “Assistenza sanitaria” con sede amministrativa all’Università di Modena e Reggio Emilia.

518 il numero dei posti complessivi, comprensivo anche di quelli riservati agli extracomunitari e ancora provvisorio in attesa del relativo Decreto Ministeriale. Di seguito il riepilogo delle domande per i singoli corsi di laurea:

Fisioterapia: 355 domande – 46 posti disponibili

Infermieristica: 355 domande – 310 posti disponibili

Logopedia: 52 domande – 15 posti disponibili

Ortottica e assistenza oftalmologica: 18 domande – 21 posti disponibili

Ostetricia: 133 domande – 25 posti disponibili

Tecniche audioprotesiche: 5 domande – 20 posti disponibili

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: 16 domande – 25 posti disponibili

Tecniche di laboratorio biomedico: 56 domande – 36 posti disponibili

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia: 61 domande – 20 posti disponibili.

La prova di ammissione unica per l’accesso ai corsi di laurea delle Professioni Sanitarie dell’Università di Parma si terrà giovedì 15 settembre nella Sede didattica di Ingegneria - Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze. Maggiori info sul sito del Dipartimento di Medicina e Chirurgia: https://mc.unipr.it/it/ didattica/ammissioni-aa2022- 2023/cdltri.

Tutte le info sul sito Unipr e al Welcome Point Matricole

Tutte le informazioni relative ai corsi a numero programmato sono costantemente aggiornate sul sito dell’Università di Parma, alla pagina https://www.unipr.it/test-di- ammissione-2022-2023.

Le future matricole e le loro famiglie e gli studenti già iscritti all’Ateneo possono inoltre rivolgersi al Welcome Point Matricole (https://www.unipr.it/ parmaunivercity), il punto di informazione, comunicazione e accoglienza dell’Università di Parma, realizzato in collaborazione con il Comune di Parma e ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, aperto fino al 31 ottobre nel Sottopasso del Ponte Romano (orari di apertura: da lunedì a venerdì 9-18, sabato 10-13).