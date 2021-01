Progetti di cooperazione tra Comuni italiani: saluto di apertura del sindaco Pizzarotti

Il Sindaco, Federico Pizzarotti, che è anche Vice Presidente Anci e Presidente della commissione Politiche Ambientali e Territorio di Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani – ha portato il suo saluto, in collegamento Zoom, in occasione dell’apertura della tre giorni organizzata a Tunisi da Anci, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Ambasciata d’Italia a Tripoli, per l’evento “Institutional training, coaching, twinning and mentoring”, volto a consolidare i rapporti fra le Municipalità libiche ed i Comuni italiani. Il progetto si inserisce nelle attività di “Municipi senza Frontiere”, il programma partecipativo di ANCI nazionale che promuove interventi di cooperazione territoriale, nei quali è impegnata anche Parma, per favorire la diffusione di esperienze di gestione ed erogazione di servizi ai cittadini.

Il momento si è aperto con il saluto dell’ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino Grimaldi, che ha fatto riferimento allo sforzo italiano per favorire la cooperazione e migliorare i rapporti tra i due Paesi, in un tempo particolarmente delicato per la Libia. I fondi stanziati dall’Italia ammontano a 50 milioni di euro. I rapporti di collaborazione spaziano da quelli tra Municipalità libiche e Comuni italiani, riguardano la solidarietà, l’agricoltura e la sanità.

Il Sindaco, Federico Pizzarotti, ha posto l’accento sul fatto che la collaborazione permette una maggiore conoscenza reciproca che “nasce dalla voglia di lavorare insieme su temi concreti per formare nuovi tecnici amministrativi per le Municipalità libiche ed al contempo per permettere ai Comuni italiani coinvolti di fare sistema per migliorare le procedure anche a livello nazionale”.

Al momento di apertura hanno dato il loro contributo il rappresentante locale per il Ministero libico, Salem Benthaya – Direttore Comitato per le elezioni municipali in Libia; Enzo Bianco, Presidente del Consiglio Nazionale Anci ed il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.