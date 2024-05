Progetto Erasmus+ Tecskill: selezionati 5 dottorandi in Ingegneria dell'Università

Cinque studentesse e studenti del corso di dottorato in Ingegneria Industriale dell’Università di Parma sono stati selezionati per partecipare al progetto TECSKILL – Green and Digital Competences Development for European Engineering PhD Candidates, approvato e finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dell’Azione Erasmus+ KA220-HED-Cooperation partnerships in Higher Education - Call 2022. Il progetto coinvolge, oltre all’Università di Parma, altre tre Università Europee facenti parte dell’Alleanza EU GREEN: Università dell’Extremadura (Spagna), Università di Evora (Portogallo) e Università di Gävle (Svezia).

Nell’ambito del progetto, si formerà una “classe internazionale” di 20 studentesse e studenti (5 per ogni Università partner), che avranno modo di accedere ad un percorso di alta formazione, sviluppando competenze innovative e confrontandosi con realtà accademiche di eccellenza in Europa. Le studentesse e gli studenti selezionati parteciperanno a quattro periodi di mobilità della durata di due settimane per ogni sede, per un totale di due mesi di formazione.

Le dottorande e i dottorandi dell’Università di Parma che hanno superato la selezione sono:Natalya Lysova (37° Ciclo), Laura Monferdini, Luca Preite e Claudio Suppini (38° Ciclo) e Maria Vittoria Rizzo (39° Ciclo).

Per l’Università di Parma, il progetto è coordinato da Roberto Montanari, docente di Impianti Industriali e di Digital Twin in Food Industry. Al progetto parteciperanno altri docenti dell’Ateneo, che si occuperanno delle lezioni nel corso dei periodi formativi: Andrea Volpi, Federico Solari, Letizia Tebaldi, Giuseppe Vignali, Antonella Cavazza, Daniel Milanese e Corrado Sciancalepore.

Si partirà con il primo periodo di mobilità all’Università dell’Extremadura (Spagna) a giugno 2024, per proseguire con il periodo all’Università di Evora (Portogallo) a settembre 2024, due settimane all’Università di Parma a gennaio 2025, e l’ultimo periodo di mobilità a giugno 2025 all’Università di Gävle (Svezia). Durante questi periodi, le studentesse e gli studenti affronteranno tematiche di sostenibilità e digitalizzazione, con lezioni e workshop organizzati dalle docenti e dai docenti dei quattro Atenei coinvolti, sviluppando competenze cruciali per il futuro dell'Ingegneria Industriale sostenibile in un contesto dinamico ed internazionale.