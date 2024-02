“Progetto Legalità e Coesione”, attivazione dell’Agente di Comunità nel Quartiere Pablo

È in programma, domani, giovedì 8 febbraio 2024, alle 11.30, in piazzale Pablo, il sopralluogo nel Quartiere Pablo in occasione dell’attivazione dell’Agente di Comunità. Il sopralluogo si inserisce in un percorso di particolare attenzione dell’Amministrazione al tema della sicurezza e fa parte delle azioni previste dal “Progetto Legalità e Coesione” volto a migliorare la sicurezza reale e percepita. L’Agente di Comunità è già stato attivato nei quartieri San Leonardo e Oltretorrente.