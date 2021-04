Il progetto “Open 3_Ogni Persona È Noi”, di cui il Comune di Parma è capofila e che è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è gestito dal Centro Studi Movimenti, dal Centro Antiviolenza e dalla Cooperativa Teatrale Giolli partners che da anni organizzano percorsi di formazione, sensibilizzazione e prevenzione, partendo dal presupposto che informare, approfondire, riflettere sui temi della differenza di genere, del rispetto e della valorizzazione delle differenze sia la chiave per prevenire forme di discriminazione e di esclusione, in un’ottica di contrasto alla violenza maschile contro le donne.

Il percorso, che vedrà la presenza di tutte le realtà coinvolte nel progetto, prevede momenti in plenaria, di presentazione e restituzione, e momenti di approfondimento, in gruppi ristretti, di alcune tematiche a scelta tra quelle proposte. L’obiettivo è quello di fornire strumenti che vogliono contribuire al riconoscimento, al contrasto e alla prevenzione di tutti i fenomeni di violenza e discriminazione di genere e di offrire alle/agli insegnanti uno spazio di riflessione, pensiero e condivisione di emozioni ed esperienze, ora più che mai necessario.

Il programma prevede cinque laboratori tematici su iscrizione a scelta tra:

Postare, scattare, filmare: uno sguardo sui nuovi linguaggi. Due incontri per esplorare l’immaginario delle relazioni nei media: canzoni e serie tv, quanto rispecchiano e condizionano la realtà; le narrazioni nei social: per un uso e una fruizione consapevoli (Centro Antiviolenza) – 30 aprile e 7 maggio dalle 17.30 alle 19.00

La valenza differenziale dei sessi: sesso, genere, violenza. Approcci ed esempi antropologici (Centro studi movimenti) - 22 e 29 aprile dalle 17 alle 18.30

Corpo ed emozioni: come gli stereotipi e i modelli culturali condizionano i nostri gesti, i nostri atti, i nostri comportamenti e le nostre emozioni (Cooperativa Giolli+ LdV) – 4 e 14 maggio dalle 17 alle 18.30

Libere di Essere, Liberi di Essere: come lavorare con le classi per offrire spazi di riflessione collettiva e i primi strumenti per riconoscere e gestire le emozioni e i condizionamenti culturali (Cooperativa Giolli) - 20 e 26 aprile dalle 17 alle 18.30

Verso nuove maschilità. Canzoni, parole e immagini che raccontano il cambiamento. Saranno utilizzati canzoni, video, testi e spezzoni di film per offrire una riflessione sulle trasformazioni della maschilità (Maschile Plurale e LDV) – 27 aprile e 11 maggio dalle 17 alle 18.30.



Un incontro conclusivo di restituzione al termine delle attività laboratoriali in plenaria - previsto per martedì 18 maggio dalle 16 alle 19.

Ogni laboratorio sarà suddiviso in due incontri e sarà svolto interamente in modalità on line sulla piattaforma Zoom e non è previsto alcun costo per le/i partecipanti.



Info e iscrizioni: per ulteriori informazioni e per iscriversi è necessario inviare una mail, specificando nome, cognome, istituto di appartenenza all’indirizzo acav.grupposcuola@gmail.com. Si può iscriversi all’intero percorso (che prevede un incontro di presentazione, uno o più laboratori a scelta e incontro conclusivo di restituzione) oppure direttamente ai singoli laboratori tematici presentati.