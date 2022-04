L'erba dei vicini è sempre più verde: Patto di collaborazione per il Parco del Cinghio a Gaione

L'erba dei vicini è sempre più verde è un Patto di Collaborazione per riscoprire il valore del vicinato e il significato dei Beni Comuni. Ad essere interessato dall'iniziativa è stato il Parco del Cinghio, in località Gaione dove è stata promossa la pulizia e il presidio attivo da parte di cittadini volontari nell'area verde pubblica.

Si tratta di un progetto, che rientra nella promozione e valorizzazione della cittadinanza attiva e di un'amministrazione condivisa promosse dal Comune di Parma per assicurare cura, decoro e sorveglianza ai luoghi vissuti nel quotidiano, per renderli sicuri e accessibili e farli crescere come spazi di condivisione, consolidando, anche, rapporti e prassi di buon vicinato, che proprio negli ultimi anni di distanziamento sociale si sono rivelati essere una preziosa risorsa.

Un gruppo informale di cittadini, hanno appunto stretto il Patto di Collaborazione "L'erba dei vicini è sempre più verde" (siglato in rappresentanza dei cittadini “Residenti di Via Luria” dal Prof. Nelson Marmiroli). I residenti della zona prospicente il parco avranno cura dell’area verde con attività di sfalcio e pulizia. Mantenendo l’area ad uso pubblico e accessibile anche da parte di altri residenti o abituali frequentatori, sarà possibile creare occasioni di incontro e socializzazione e promuovere l’integrazione all’interno del quartiere. In questo modo si favorisce un atteggiamento di cittadinanza attiva e si incrementa la sicurezza nel quartiere: una buona rete di legami sociali è strumento di coesione sociale.

Il mantenimento del decoro di uno spazio verde con la creazione di un contesto piacevole per il ritrovo delle persone è il punto di partenza per creare legami di comunità e partecipazione sociale anche attraverso la riscoperta e la valorizzazione del vicinato. In questo caso i Beni Comuni di cui farsi carico sono addirittura due: il contesto fisico e le relazioni informali fra gli abitanti.