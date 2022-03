Progetto Parcogiovani: a disposizione dei docenti i kit didattici su clima e biodiversità

La Provincia di Parma – Ufficio Scuola comunica che sul sito dei Parchi del Ducato sono pubblicati i due nuovi kit didattici per le scuole secondarie di secondo grado per sostenere gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 che affrontano i temi del cambiamento climatico e della biodiversità.

Si tratta dell'ultimo dei prodotti realizzati nell'ambito del progetto “Parcogiovani I Giovani e la Valorizzazione del patrimonio verde della Provincia di Parma: il parco della Reggia di Colorno”. Il progetto ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico del Parco della Reggia di Colorno, ma allo stesso tempo di stimolare nelle giovani generazioni l'interesse e la sensibilità per il patrimonio verde provinciale, dotato spesso di valenza sia ambientale che storica, da salvaguardare come bene di tutta la comunità.

I kit affrontano i due temi del cambiamento climatico e della biodiversità con rigore scientifico e con un approccio divulgativo ed educativo, e propongono buone pratiche, anche con testimonianze dirette da parte degli studenti di alcune scuole secondarie.

Le schede didattiche offrono spunti di riflessione, chiavi di lettura e di interpretazione degli ambienti e dei fenomeni naturali, proposte di azioni di studio e ricerca sul campo, oltre che attività di verifica dell'apprendimento. Parte integrante dei kit è costituita da una serie di brevi video pillole tematiche in cui diversi esperti apportano il proprio contributo conoscitivo con focus specifici sul territorio di Parma.

I materiali sono stati realizzati da Esperta srl per l’Ente di Gestione dei Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale, partner del progetto insieme al Comune di Colorno, l'Istituto d’Istruzione Superiore Pietro Giordani di Parma, l'Intercral Parma APS con capofila la Provincia di Parma.



I kit, in particolare le schede didattiche e tutte le istruzioni utili al loro utilizzo ottimale, sono pubblicati sul sito del Parco del Ducato: https://www.parchidelducato.it/pagina.php?id=328

I video sono pubblicati sul canale youtube dei Parchi del Ducato https://www.youtube.com/channel/UCeTDpsk125QzwMIplyvWELg/videos



Disponibili online anche gli altri prodotti realizzati nell'ambito del progetto dagli studenti dell'Istituto Giordani di Parma (classi 4T e 4S), tra marzo e giugno 2021:

- il video in cui un turista è accompagnato dagli studenti a conoscere la Reggia di Colorno, pubblicato sul canale Youtube della Provincia all’indirizzo:

https://www.youtube.com/watch?v=zA9Ohmt6RdU

- la foto a 360° che ripropone attraverso numerosi pin, differenziati attraverso simboli e colori, vari percorsi per conoscere e vivere la Reggia e il suo parco in molti modi, spaziando dall'opportunità di seguire un circuito di fitness a quella di leggere alcune informazioni storiche sulla Reggia o sui giardini a quella di conoscere alcune specie arboree. La foto è pubblicata all’indirizzo: https://www.thinglink.com/video/1467099503231238146



Il progetto è stato finanziato nell’ambito di “Azione ProvincEgiovani”, bando promosso dal Dipartimento per le Politiche giovanili e del Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Upi - Unione Province d’Italia ed è stato inserito tra gli eventi del Festival della Cultura Tecnica 2021 della Provincia di Parma.