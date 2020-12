Proroga della validità dei permessi di transito e di sosta: fino al 31 gennaio 2021

La validità dei permessi di transito e sosta è prorogata al 31 gennaio 2021. Si ricorda che per rinnovare il permesso di transito e sosta per l'anno 2021 è sufficiente pagare l'onere di emissione annuale pari a 10 euro.

In ottemperanza alle misure di contrasto al contagio da Covid-19, il rinnovo del permesso per l'anno 2021 può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

con carta di credito, utilizzando l'App Tap&Park per smartphone, la nuova applicazione scaricabile gratuitamente dai principali store online, oppure dall'area riservata del sito www.infomobility.pr.it

In entrambi i casi si può accedere con le proprie credenziali. Se invece non si ricordano le credenziali si può cliccare su "Registrati" e seguire le istruzioni per il recupero dell'account. Se si utilizza questa modalità di pagamento può richiedere l'emissione della fattura e il rinnovo è immediatamente attivo.

bollettino postale precompilato allegato alla lettera che sarà inviata agli aventi diritto al rinnovo del permesso di transito e sosta. Non è ammesso l'uso di bollettini diversi.

bonifico bancario intestato a Infomobility SpA utilizzando il codice IBAN IT15Z0538712703000002082577. Nella causale di versamento è necessario indicare esclusivamente il codice di 18 caratteri riportato sulla lettera che sarà spedita a casa.

Effettuando il pagamento attraverso bollettino postale precompilato o bonifico bancario, il rinnovo sarà attivo nell'arco di 10 giorni.

Esclusivamente per oggettive necessità o urgenze, e solo previo appuntamento telefonico, sarà possibile provvedere al rinnovo del permesso presso gli sportelli di Infomobility al DUC.

Per effettuare variazioni del permesso (es. cambio targa) oppure nel caso siano mutate le condizioni del diritto al rinnovo, occorre scrivere a permessi@infomobility.pr.it o telefonare al numero verde 800.238.630 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17