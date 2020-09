Prorogata al 30 settembre la scadenza per le immatricolazioni a Scienze della Natura e dell’Ambiente

È stata prorogata a mercoledì 30 settembre la scadenza per le immatricolazioni al corso di laurea triennale a libero accesso in Scienze della Natura e dell’Ambiente.

Per i seguenti corsi triennali e magistrali a ciclo unico a libero accesso le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 25 settembre alle 12:

Beni artistici e dello spettacolo

Economia e management

Fisica

Giurisprudenza

Informatica

Ingegneria civile e ambientale

Ingegneria dei sistemi informativi

Ingegneria gestionale

Ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni

Ingegneria meccanica

Lettere

Matematica

Scienze geologiche

Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Sistema alimentare: sostenibilità, management e tecnologie

Studi filosofici

Fino al 25 settembre resta inoltre aperta la procedura di prenotazione del posto per i seguenti corsi di laurea con accesso in ordine cronologico:

Biologia

Biotecnologie

Chimica

Chimica e tecnologie farmaceutiche

Costruzioni, Infrastrutture e territorio

Farmacia

Scienze e tecnologie alimentari

Scienze motorie, sport e salute

Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

Si tratta di una seconda apertura, come previsto nel Manifesto degli Studi 2020-21. La graduatoria che scaturirà da questa seconda tranche di immatricolazioni terrà conto del solo ordine cronologico di prenotazione, senza valorizzazione del merito, e potrà essere utilizzata qualora non vi siano più posizioni utili da scorrere dalla graduatoria della prima tranche, pubblicata il 30 luglio.

La scadenza per le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale a libero accesso è infine fissata per il 22 ottobre alle 12, a parte per il nuovo corso magistrale in Scienze della nutrizione umana, le cui iscrizioni scadono il 9 ottobre alle 12.

Per accedere alla procedura di immatricolazione, da effettuare esclusivamente on line, dall’home page del sito web di Ateneo www.unipr.it occorre cliccare sul banner “Iscrizioni on line” e seguire le istruzioni.

Tutte le informazioni relative ai corsi dell’Ateneo a cui immatricolarsi sono visibili sul sito Ilmondochetiaspetta.unipr.it