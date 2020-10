Prosciutto di Parma in The world's 50 best foods di CNN Traveller

La nota classifica di CNN Traveller dei "migliori cibi al mondo" è stata appena aggiornata confermando la presenza del Prosciutto di Parma che resta stabile al 31esimo posto. L’Italia conquista altri due posti in classifica con le lasagne al 23esimo posto e sale sul podio piazzandosi in seconda posizione con la pizza napoletana.

La presenza del Prosciutto di Parma in classifica conferma la sua notorietà e la solida reputazione negli Stati Uniti che cresce anno dopo anno. Basti pensare che soltanto tre anni fa, nel 2017, il Prosciutto di Parma si piazzava al 48esimo posto. I lettori della CNN hanno premiato la tradizione italiana, il sapore e la dolcezza inconfondibile del Prosciutto di Parma e la sua versatilità negli abbinamenti, in particolare con pizza, melone, grissini e insalata.

Per stimolare la conoscenza delle tradizioni alimentari anche attraverso il viaggio, dal 2011 la redazione della CNN dedicata al turismo coinvolge in un sondaggio i propri lettori che sono chiamati a votare i loro cibi più amati. L'ultimo elenco dei 50 World’s Best Foods, aggiornato a settembre 2020, è un vero e proprio giro del mondo del gusto, frutto indubbiamente della storia gastronomica americana influenzata e contaminata da culture straniere. Sebbene manchino tanti prodotti italiani di eccellenza, la lista è molto variegata con cibi e piatti vietnamiti, indiani, venezuelani, giapponesi, cinesi, ma anche prodotti appartenenti alla cultura tipicamente americana come popcorn, ketchup e ciambelle. A spopolare rispetto a tutte le altre cucine è però la tradizione culinaria del sud-est asiatico.