Prosegue la partnership Barilla-Algida: tre nuovi gelati nell'estate

Arriva tiramisù Pavesini. Con Gocciole e Ringo puntano a segmento vaschetta. Prosegue la collaborazione tra Barilla e Algida per la produzione di gelati ispirati ad alcuni brand dell'azienda di Parma legati al mondo dei biscotti. L'estate 2024 vedrà, infatti, il debutto in versione ice cream dei Pavesini e il gusto Gocciole e Ringo in formato in vaschetta. La partnership strategica tra le due aziende, iniziata nel 2021, compie così un ulteriore passo avanti con l`estensione nel segmento delle vaschette, con l'ambizione, spiegano in una nota congiunta, di attrarre nuovi consumatori e contribuire a far crescere la categoria, replicando la performance positiva come per il lancio della range dei sandwich. Pavesini, Gocciole e Ringo, tutti e tre nel nuovo formato in vaschetta, presentano strati alternati con mix di gelato e biscotti, che richiamano al biscotto originale sia nello strato centrale del gelato che nelle guarnizioni. Per i Pavesini, che per la prima volta si trasformano in un gelato, è stato scelto il gusto tiramisù, che in tanti a casa realizzano col biscotto Pavesi in alternativa al classico savoiardo. Nati da un`intuizione di Mario Pavesi nel 1948 come specialità locale con il nome di Biscottini di Novara, i Pavesini sono diventati una specialità tutta italiana. Come per tutta la gamma le confezioni dei nuuovi prodotti sono riciclabili. In particolare, la vaschetta è realizzata interamente in carta. I nuovi gelati nel formato in vaschetta saranno disponibili in tutti le insegne della grande distribuzione.