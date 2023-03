Chiedilo a Parmatoday - La protesta dei residenti di via Zacconi: "Musica a tutto volume e strada usata come bagno" La lettera di Carla: "Dalle ore 18 fino alle ore 6 della domenica per noi non c'è pace: feste e caos all'interno di un capannone gestito da extracomunitari"

Via Zacconi

Chiedilo a Parmatoday. La lettera di Carla, una residente di via Zacconi, nel quartiere San Leonardo.

LA LETTERA DI CARLA - Abito in Via Zacconi e dal 5 novembre scorso i sabati sono diventati invivibili: dalle ore 18 fino alle ore 6 della domenica: in un capannone ora gestito da extracomunitari, arriva musica a tutto volume, senza contare che usano la strada come bagni. Abbiamo presentato diversi esposti, telefonato ogni sabato notte più volte, ma municipale, carabinieri e polizia non intendono intervenire. Motivazione? Tutte le pattuglie sono impegnate in controlli più importanti di questo. A questo punto mi chiedo: cosa deve fare un comune cittadino? Dobbiamo forse aspettare la rissa perché le forze dell'ordine intervengano? Noi siamo all'esasperazione e vi assicuro che non si tratta di razzismo, ma solo di buon senso. Ad una certa ora è un diritto di ognuno di noi poter dormire e non ci capacitiamo del perché le forze dell'ordine in toto ci ignorino, facendo da scaricabarile uno con l'altro. A questo punto chiediamo cosa dobbiamo fare per risolvere il problema".

Chiedilo a Parmatoday è una rubrica pensata solo per i lettori. Scriveteci le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca. La redazione risponde. Segnalateci - utilizzando l'indirizzo mail parmatoday@citynews.it o la nostra fanpage di Facebook - i vostri quesiti, specificando che riguardano la rubrica 'Chiedilo a Parmatoday'. Riporteremo - ogni martedì e venerdì - le vostre domande e le risposte della redazione di Parmatoday.