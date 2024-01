La protesta: "Perché i dipendenti disabili del Comune di Parma devono chiedere permessi e ferie per i controlli?"

"Perchè i dipendenti disabili del Comune di Parma devono chiedere permessi e ferie per sottoporsi ai controlli stabiliti dai protocolli che servono per monitorare l'andamento della malattia". E' questo il quesito che si pone un lettore, che ha inviato una segnalazione in redazione.

"Vorrei chiedere ai nostri amministratori comunali - si legge nella segnalazione - che sono sempre in prima fila ad eventi in sostegno della disabilità, come mai per i loro dipendenti disabili, con malattie degenerative, che hanno programmi stabiliti dai protocolli che servono per monitorare l'andamento della malattia, sono costretti per contratto a dover prendere permessi e ferie per sottoporsi ai controlli? E non sono sufficienti i certificati ospedalieri, che già c'è un disagio psicologico al riguardo che vive la persona, in più non si vede riconosciuta un accesso alle visite, se non decurtando le sue ferie, da chi si dice a fianco della disabilità. Lascio a voi una riflessione"