La protesta dei lavoratori licenziati dal magazzino: "Abbiamo solo scioperato: vogliamo il reintegro"

Un anno dopo i 31 licenziamenti dei lavoratori che operavano all'interno del magazzino Kamila, effettuati dalla cooperativa Md Service, c'è stato un solo reintegro al lavoro, stabilito dal Tribunale. Nella mattinata di sabato 17 febbraio i lavoratori, insieme al sindacato Adl Cobas, hanno protestato davanti all'ingresso della Coop di via Gramsci a Parma. "A gennaio scorso ci sono stati i 31 licenziamenti. La vertenza è ancora in corso. Purtroppo i tempi del Tribunale del Lavoro sono lunghi. Solo un lavoratore è stato riassunto. Per gli altri attendiamo il 30 aprile, quando ci sarà l'udienza definitiva. Paradossalmente ai lavoratori che hanno già perso il lavoro stanno venendo contattati dalla Questure per presunte denunce portate avanti dalle cooperative per aver scioperato".