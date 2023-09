La protesta della mamma di un bimbo disabile: "Perché devo pagare la retta anche nei mesi in cui mio figlio non va a scuola?"

"Perchè devo pagare la retta anche per i mesi in cui mio figlio disabile non è andato a scuola? Per aprile e giugno devo pagare in totale 130 euro ma mi rifiuto di farlo". Francesca, madre di un bambino disabile che frequenta una scuola di Parma, protesta con il Comune per la situazione che riguarda le assenze da scuola.

"Vorrei sollevare una questione annosa con il comune di Parma - sottolinea la donna - riguardo le rette scuola che devono pagare le famiglie dei bambini disabili. Tutti i bambini pagano una retta in base all'Isee e molte famiglie hanno una retta agevolata se hanno un Isee basso. Il problema sorge quando un bambino è assente, non viene detratto l'importo giornaliero ma viene applicato uno sconto perché il bambino deve mantenere un "posto'. I bambini disabili spesso, anzi, quasi sempre si assentano per motivi di salute, ricoveri, visite, ricoveri lunghi, fisioterapia intensive e non frequentano la scuola per lunghi periodi"

"Le famiglie oltre a sostenere i costi di viaggio, alloggio devono anche sostenere i costi della retta. Per esempio mio figlio lo scorso anno non ha frequentato il mese di aprile e giugno, ma devo comunque pagare 60 euro per il primo mese e 71 euro per il secondo. Per ora non ho pagato e ho scritto tramite mail a due assessori del Comune spiegazioni in merito, chiedendo di non pagare almeno quando il bambino è assente. La risposta dell'assessore Bonetti è stata che abbiamo la retta agevolata e come tutti i bambini le assenze vengono detratte. Quindi ho deciso di intraprendere questa battaglia non solo per me ma anche per le altre famiglie. Trovo questa situazione ingiusta e paradossale"