Continua la protesta degli agricoltori, trattori a passo d'uomo in tangenziale: code e disagi alla circolazione

Continua la protesta degli agricoltori che, nella mattinata di martedì 13 febbraio, hanno ripreso le proteste, dopo la presenza in centro storico a Parma nella mattinata del 12 febbraio. Alcuni trattori, che sventolano la bandiera italiana, stanno percorrendo la tangenziale a rilento, quasi a passo d'uomo. L'iniziativa è stata messa in campo per rendere visibile le manifestazioni che mettono al centro la tutela del made in Italy e si battono contro le nuove direttive europee in materia di agricoltura.

. Chiaramente la presenza dei trattori ha rallentato la circolazione dei veicoli: si sono create code e disagi al traffico.

I manifestanti continuano a chiedere maggiori aiuti, la manifestazione appartiene a una serie di proteste che stanno attraversando tutta Europa e l'Italia, rivolte contro le politiche agricole della Ue giudicate troppo restrittive ma anche contro l’atteggiamento delle tradizionali organizzazioni del settore.