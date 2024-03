Comune: firmato il protocollo con le scuole paritarie

È stato firmato questo pomeriggio, nella Sala Giunta del Municipio, il protocollo d’intesa tra il Comune e gli Enti Gestori Privati di scuole d'infanzia paritarie e Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) Parma, per implementare un sistema integrato pubblico dei servizi per l'infanzia (3-6 anni), per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. Alla sottoscrizione erano presenti il Sindaco Michele Guerra, Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi, la presidente di FISM Parma Adriana Pecora coi rappresentanti dei gestori di scuole paritarie aderenti alla federazione medesima, Marco Papotti per Proges Educa impresa sociale s.r.l., Michela Bolondi per Proges società cooperativa sociale e Simona Rossi per Giromondo Soc Coop a R.L.

"Quello di oggi è un momento significativo perché riapre un dialogo - ha dichiarato il Sindaco Guerra - un obiettivo simbolico che arriva dopo un lungo percorso di confronto su un argomento che la città sente come particolarmente importante. Si tratta di un tema su cui l’Amministrazione mette attenzione e impegno, un Settore su cui ha deciso in maniera perentoria di non operare alcun taglio di risorse".

"Con questo passo speriamo di aver posto le basi per un ampliamento delle possibilità, per le famiglie di Parma, di trovare risposta in termini di accesso alle scuole infanzia cittadine - ha dichiarato l'Assessora Bonetti - Un problema storico, quello delle liste d'attesa, che riguarda larga parte delle città italiane e che necessita percorsi di risposta in grado di offrire servizi educativi di qualità accessibili per tutti. Dialogo e confronto, che a oggi ci hanno visti impegnati sugli aspetti tecnici del protocollo, devono ora focalizzarsi sulla messa in rete di saperi e buone pratiche educative, sullo scambio di competenze per percorsi sempre più aggiornati e rispondenti ai bisogni formativi dei bambini".

Il protocollo d’intesa, approvato lo scorso dicembre dalla Giunta comunale, sarà attivo a partire dall'anno scolastico 2024/25, quindi dal 1° settembre 2024.

Il Comune di Parma ha ritenuto di ampliare con questa misura sperimentale l’offerta formativa attraverso un bando pubblico finalizzato alla stipulazione di convenzioni che, attraverso la leva economica, consentano alle scuole paritarie a gestione privata di praticare all’utenza prezzi il più possibile allineati a quelli praticati nelle scuole paritarie a gestione comunale.

Nell’ambito del sistema integrato 3/6 della Città, le scuole dell’infanzia private paritarie, operanti sul territorio comunale rappresentano circa il 26% dell’offerta complessiva e dunque il mantenimento della rete dei rapporti che nel corso degli anni è stata costruita tra l’Amministrazione Comunale e i gestori di tali scuole, consente , con questo protocollo, di sostenere l’offerta per una quota significativa di famiglie, garantendo opportunità di scelta e qualità del servizio, oltre che la governance dell’intero sistema così come stabilito dall’attuale quadro normativo.

All’inizio dell’anno è stato approvato l’avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione dei soggetti titolari di scuole dell'infanzia paritarie per implementare il sistema formativo integrato per l'infanzia. Al bando hanno aderito diciassette scuole d’infanzia paritarie: quattordici sono firmatarie della convenzione di tipologia A (Casa dei Bambini San Donato e tredici scuole per l'infanzia aderenti a FISM: Casa Famiglia, Domenico Maria Villa e San Giovanni, Maria Mazzarello, Scuola Monumento ai Caduti, Lodovico Pagani, San Giuseppe, Corpus Domini, Santa Maria e Sorelle Ferrari, Maria Ausiliatrice, Marchi, Santa Maria Assunta; ) e altre tre scuole paritarie sono firmatarie di convenzione di tipologia B (Mario Lodi, De La Salle e Pink Panther).