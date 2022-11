Province: Upi: "Serve una riforma sulle norme e le pianificazioni"

“La Provincia è un ente di area vasta fatta di piccoli comuni in cui vivono i due terzi della popolazione, e in cui si svolgono principalmente le attività di lavoro, i servizi, le scuole, la sanità e il wellness: è la dimensione corretta per il governo del territorio con poteri di compensazione e perequazione, di infrastrutture logistiche, commercio e tutela dell’ambiente, e per tanti servizi supporta e vicaria i piccoli Comuni, ma non più in grado di reggere l’attuale complessità burocratica, che necessita quindi di riforme urgenti”. Lo ha detto il presidente della Provincia di Parma, Andrea Massari, intervenendo in rappresentanza dell’Upi al XXXI Congresso dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. Infine, Massari ha accennato alle proposte di tornare all’elezione diretta degli amministratori provinciali, giudicandole favorevolmente.