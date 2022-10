La Provincia pubblica oggi nuovi bandi di concorso per elenchi di idonei

La Provincia di Parma ha pubblicato oggi, 25 ottobre, sul suo sito web due avvisi per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei per i profili di Istruttore tecnico - cat. C per i diplomati e Istruttore direttivo tecnico cat. D per i laureati.



Si tratta di una modalità di reclutamento di personale per la pubblica amministrazione, che la Provincia ha già adottato nella scorsa primavera, con una massiccia adesione: circa 1600 domande per i 4 elenchi, con diverse assunzioni nel territorio provinciale; infatti anche i Comuni del territorio hanno potuto “pescare” da queste liste.



Dato che gli elenchi per i profili tecnici sono andati quasi esauriti, la Provincia ha deciso di bandire due nuovi avvisi, vista anche l’alta richiesta degli enti.



Alla lista di idonei che verrà stilata potranno attingere Comuni e Unioni convenzionati, che faranno sostenere ai candidati solo una prova semplificata prima dell’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, a seconda delle loro necessità.



”Si tratta di una grande opportunità e invitiamo coloro che hanno i titoli a coglierla, dato che i Comuni convenzionati possono assumere solo attingendo a queste liste – sottolinea il Presidente della Provincia Andrea Massari – E’ una procedura vantaggiosa anche per gli enti locali del territorio, che potranno incrementare il loro personale senza sostenere le lunghe e costose procedure dei concorsi. La Provincia continua così nella sua opera di supporto e sostegno ai Comuni.”



I candidati possono iscriversi solo online, accedendo alla piattaforma dedicata tramite SPID, utilizzando il link presente sul sito della Provincia di Parma - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. Sul sito della Provincia sono presenti anche tutte le istruzioni necessarie per la compilazione della domanda, per il pagamento della tassa concorsuale e per le attività telematiche necessarie per poter accedere alla prova scritta.



Il tempo necessario medio per concludere l'iter di iscrizione sulla piattaforma (comprensivo del pagamento della tassa concorsuale) si aggira intorno ai 10 minuti.



In caso di difficoltà, sulla piattaforma, è presente l'help desk collegato direttamente all'Ufficio Concorsi della Provincia di Parma, che risponde direttamente ai candidati e che tramite la piattaforma stessa procede anche a soccorso istruttorio in corso d'opera, fino al termine delle iscrizioni; dopo la scadenza delle iscrizioni, si provvederà al soccorso istruttorio tramite Pec.





Non è necessario inviare richieste tramite altri canali oltre alla piattaforma di iscrizione, che è attiva tutti i giorni H 24, alle risposte provvede l'Ufficio Concorsi in orario d'ufficio.In caso di urgenza, si può telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, tel. 0521/931878 - 0521/931589 e 0521/931745.