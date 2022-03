Provincia: in due anni assunte quaranta persone

Volti volti nuovi in Provincia: dall’inizio del 2020 ad oggi, nell’Ente di Palazzo Giordani sono entrati 40 nuovi assunti, che corrispondono a circa il 27% della dotazione organica preesistente; infatti al 1° gennaio 2020 la Provincia di Parma contava 150 unità di personale. 51 sono donne. Naturalmente le assunzioni sono andate in parte a compensare le cessazioni che l’ente ha subito in questi anni e al 1° aprile l’organico sarà di 168 unità, di cui il 56 donne. Il primo boom di assunzioni si è avuto nell’ottobre 2020, con i 9 istruttori tecnici assistenti (gli ex “cantonieri”), assunti il 1° ottobre 2020.



I dati sono comunicati dall’Ufficio Gestione del Personale provinciale.



Ecco la distribuzione delle unità assunte nel biennio tra i vari servizi.

La parte del leone la fa il Servizio Viabilità – Edilizia scolastica, con 24 neo assunti, pari al 59%, al secondo posto il Servizio Finanziario – Personale – Sistemi Informativi, con 8 nuove unità (di cui 5 ai sistemi informativi), pari al 20%, seguono Pianificazione territoriale – Gestione del Patrimonio con il 4 unità, pari al 10%, Affari generali – Stazione unica appaltante, con 3 neo assunti, pari al 8%, e la Polizia Provinciale con 1 nuovo agente, pari al 3 %.



”Il nuovo personale, con energie e competenze fresche, darà un apporto importante alla “nuova Provincia” al servizio dei Comuni e del territorio che è necessaria oggi” afferma il Presidente della Provincia Andrea Massari.