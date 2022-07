Provincia: nuove deleghe a Spina e Tonini

Il Presidente della Provincia Andrea Massari ha assegnato le due deleghe che erano del Consigliere Alessandro Tassi Carboni, cessato dalla carica il 7 luglio scorso in quanto non più Consigliere comunale.

I nuovi consiglieri delegati sono: Aldo Spina (entrato in Consiglio provinciale al posto di Tassi Carboni) a cui va la delega all’Edilizia scolastica, e Sara Tonini, Delegata alla Programmazione Rete Scolastica; questa delega per Tonini si aggiunge a quella al Coordinamento delle attività di supporto ai Comuni.



Le deleghe consistono nell’incarico di studio, di collaborazione con il Presidente e di cura delle funzioni di competenza provinciale nelle materie oggetto della delega stessa, nonché di partecipazione ad incontri istituzionali in vece del Presidente stesso.



Aldo Spina è nato a Parma il 9 agosto 1965 e laureato in Architettura, è di recente stato rieletto Sindaco di Sala Baganza; è già stato Consigliere Provinciale e Delegato all’Edilizia Scolastica nel mandato 2018-2021.





Sara Tonini, nata a Ostiglia (Mantova) il 7 gennaio 1978, diplomata, è dal 2019 Consigliere nel Comune di Sissa Trecasali, prima Delegata a Consigliere al decoro urbano e promozione del territorio, poi dal maggio 2020 Assessore ai Servizi educativi e Ambiente; é Consigliera provinciale dal dicembre 2021 e delegata dal gennaio 2022.