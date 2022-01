Provincia: stamattina il giuramento del Presidente della Provincia Massari

“Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione italiana e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene". Così ha giurato stamattina a Palazzo Giordani Andrea Massari, neo Presidente della Provincia, nel corso della seduta di insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.

Massari ha ricordato al Consiglio che rappresenta altre istituzioni, con mandato di secondo livello, e ha invitato alla collaborazione, per il bene di tutte le comunità del territorio.

Nella stessa seduta sono stati convalidati, con votazione unanime, tutti gli eletti nella consultazione elettorale del 18 dicembre scorso, una volta verificata l’assenza di cause di ineleggibilità e incandidabilità.

Due consigliere sono state nominate capigruppo: Giulia Chiussi per “Insieme per la Provincia di Parma” (IPP) e Raffaella Devincenzi per “Parma Provincia Unita” (PPU).

Il prossimo appuntamento sarà con lo schema di Bilancio, che sarà discusso e adottato nella prima seduta di Consiglio, entro la seconda metà di gennaio; quindi il Bilancio passerà poi in Assemblea dei Sindaci e verrà infine approvato definitivamente in una ulteriore seduta del Consiglio provinciale.

Il Presidente Massari ha annunciato che nei prossimi giorni formalizzerà con decreto l’assegnazione delle deleghe ad alcuni consiglieri:

• ad Alessandro Tassi Carboni Vicepresidenza, Istruzione ed Edilizia scolastica

• a Nicola Cesari Patrimonio e Sicurezza del territorio (Protezione civile, Polizia provinciale, ecc.)

• a Giovanni Bertocchi Viabilità

• a Daniele Friggeri Pianificazione e Ambiente

• a Gianpaolo Cantoni Partecipate, Tpl e Progetti speciali di area (accettata con riserva),

• a Raffaella Devincenzi Coordinamento Parchi, Pari Opportunità e diritti civili

• a Beniamina Carretta Coordinamento delle Politiche Culturali.

• a Marco Taccagni Progetti Europei e Transizione digitale

• a Sara Tonini Coordinamento delle attività di supporto ai Comuni.

Giulia Chiussi (IPP) ha auspicato come minoranza una prosecuzione dell’atteggiamento collaborativo che si è verificato nel precedente mandato, ricordando che anche la minoranza rappresenta territori importanti e ha dichiarato la propria volontà di collaborare per il bene comune.

Nell’occasione si sono presentati al Consiglio i Dirigenti dell’Ente.

La registrazione della seduta è disponibile sul canale istituzionale youtube della Provincia di Parma, al link https://www.youtube.com/channel/UCryi2ddrmGQjyneG57hRf0g.