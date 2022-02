Provincia: un altro passo concreto a sostegno dei Comuni

La Provincia ha fatto stamattina altri due passi concreti nella direzione del supporto concreto ai Comuni del territorio: il Consiglio Provinciale ha infatti approvato nella seduta di stamattina all’unanimità due convenzioni quadro: la prima per la gestione associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, la seconda per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante. Inoltre ha approvato, sempre col voto favorevole di tutti i consiglieri, la stipula della prima convenzione la gestione associata dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, con l’Unione Montana Appennino Parma Est, per conto dei 7 Comuni che ne fanno parte, che si va ad aggiungere ad altre 3 già stipulate.

La deliberazione è stata illustrata dalla consigliera Sara Tonini, Delegata al Coordinamento delle attività di supporto ai Comuni, che ha sottolineato come in questo modo la Provincia fornisca un servizio di alta specializzazione, che privilegia in particolare i Comuni più piccoli, sotto i 10 mila abitanti, con convenzioni a cadenza annuale e costi il più possibile contenuti.

Il dott. Ugo Giudice Vice Segretario generale della Provincia, ha spiegato che già diversi Comuni hanno manifestato interesse per queste convenzioni. Sono intervenuti a favore della determinazione i consiglieri Giulia Chiussi (Insieme per la Provincia di Parma), a nome del Gruppo, che condivide la volontà di supportare i Comuni, e Daniele Friggeri (Parma Provincia Unita), che ha messo in rilievo come tali funzioni specialistiche siano di solito svolte dai Segretari comunali, figure carenti nei piccoli Comuni.

Il Consiglio Provinciale ha poi approvato poi a maggioranza alcune delibere tecnico-finanziarie: indirizzi per l'acquisizione della partecipazione indiretta in Do.Mo.Art Srl su richiesta di Ente Fiere (astenuto il Gruppo Insieme per la Provincia di Parma), e poi la prima variazione al Bilancio di previsione 2022 - 2024 e l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 (per entrambi il voto contrario di Insieme per la Provincia di Parma).