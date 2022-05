Chiusura al traffico della rotatoria sulla Sp 58 tra Collecchio e Sala Baganza

Sarà chiusa al traffico la Strada Provinciale n. 58 “di Sala Baganza” dal centro abitato di Collecchio (rotatoria Via Valli) al centro abitato di Sala Baganza (incrocio con strada Fedolfi) martedì 10 e mercoledì 11 maggio 2022, dalle ore 9 alle ore 17 e comunque fino alla fine dei lavori.



La misura si è resa necessaria, per consentire per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile lungo la SP 58 dal centro abitato di Collecchio al centro abitato di Sala Baganza, in particolare per eseguire l’installazione di un impianto semaforico a chiamata nei pressi del caseificio Montecoppe.



I residenti e mezzi di soccorso potranno transitare fino all’area di cantiere.