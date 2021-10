'Psicologo on line’ a costi agevolati e consegna a domicilio gratuita, con l’App Lloyds

Al via il nuovo servizio di Psicologo on line, a costi agevolati per tutti gli utenti di App Lloyds, in partnership con Centri Clinici Tages, network di professionisti, che opera da anni nel campo della salute mentale. Rinnovato inoltre il servizio di LloydsFarmacia attivabile sempre da App Lloyds di consegna gratuita di farmaci e parafarmaci a domicilio, per tutti, su 3 LloydsFarmacia sul territorio del Comune di Parma, fino a tutto novembre. Sono 70.000 le consegne effettuate fra marzo 2020/settembre 2021 a livello nazionale, a dimostrazione dell’apprezzamento del servizio da parte dei cittadini. Elenco completo al LINK: https://www.lloydsfarmacia.it/consegna-domiciliare

“Sappiamo bene la dura prova a cui ci ha sottoposto la pandemia, che ha certamente contribuito a un forte disagio generalizzato. Attivando il servizio di ‘Psicologo on line’, accessibile da App Lloyds e a costi agevolati per tutti gli utenti, crediamo di dare un ulteriore, possibile contributo a supporto della cittadinanza. I dati attuali fanno ben sperare per l’andamento della pandemia. La campagna di vaccinazione, a cui anche i farmacisti stanno dando il loro contributo, procede. Ma i segni lasciati tuttora, nella vita comune e individuale rimangono profondi. Mettere in campo sempre nuovi servizi e iniziative che possano fare sentire la popolazione affiancata e sostenuta, è al tempo stesso testimonianza e ulteriore motivazione del nostro impegno ‘di prossimità’. Procediamo poi anche con la consegna a domicilio gratuita, sempre molto gradita dagli utenti tanto da registrare nel 2021 numeri molto simili al 2020. L’integrazione dei servizi digitali all’esperienza e ai servizi di prevenzione e benessere in farmacia è la strada che abbiamo scelto di percorrere, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti, incentivando quanto più possibile percorsi personalizzati di prevenzione e aderenza alla terapia. Si tratta di sfide oggi e per il futuro più che mai cruciali.” È il commento di Vincenzo Masci, Direttore Acquisti&Marketing LloydsFarmacia.



Soddisfazione è stata espressa dall'Assessora alle Politiche per la Sanità del Comune di Parma, Nicoletta Paci, che ha dichiarato: "Il nuovo servizio di ‘Psicologo on line’ costituisce una novità importante che l'Amministrazione Comunale condivide. Esso rappresenta un'opportunità importante a favore del benessere dei cittadini segnati da un tempo difficile come quello della pandemia. La prosecuzione, poi, del servizio di consegna gratuita dei farmaci a domicilio completa un'offerta di servizi attenta ai bisogni della popolazione".



Per utilizzare il servizio di ‘Psicologo online’ basterà accedere al sito di Tages Onlus tramite la App Lloyds (bottone ‘Consulti online’ e ‘Psicologo online’) inserendo il codice sconto indicato: si avrà così diritto ad un primo colloquio informativo gratuito e ad un pacchetto di sedute online, individuali o di gruppo, a costi calmierati.



La consegna gratuita a domicilio è attiva in 3 LloydsFarmacia sul territorio del Comune di Parma. Fino alla fine di novembre, sarà possibile prenotare farmaci e parafarmaci con l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita e riceverli comodamente a casa, a titolo completamente gratuito.

Il servizio è operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia. I vettori dedicati alla consegna sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati.



LloydsFarmacia, insegna del Gruppo ADMENTA Italia, si contraddistingue da sempre per la sua vicinanza al cittadino e per l'attenzione ai suoi bisogni di salute e benessere. Il che è ancora più vero oggi, in una sfida cruciale, per l'intero sistema-Paese. LloydsFarmacia, con i suoi oltre 260 punti di riferimento aperti sul territorio, i servizi a domicilio, i farmacisti e i dipendenti tutti, prosegue e conferma il suo impegno, con sempre nuove iniziative, per la salute e per la prevenzione.

