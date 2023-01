Pubblica Assistenza, al via il bando per il Servizio civile universale

L’Assistenza Pubblica Parma ODV, anche quest’anno, aderisce al progetto del Servizio Civile Universale. Questa iniziativa permette ai giovani, tra i 18 e i 29 anni ancora da compiere, di fare, per scelta volontaria, un’esperienza di grande valore formativo e civile, in grado di offrire loro anche competenze utili per l’immissione nel mondo del lavoro. Svolgere il servizio civile in Pubblica è un’occasione di forte valenza educativa, con importanti possibilità di crescita personale e opportunità di preparazione alla cittadinanza attiva. Inoltre, il Servizio civile in Pubblica è un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della comunità, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

Tante e diverse sono le attività che aspettano gli aspiranti operatori e tutte sul campo: primo soccorso, trasporto infermi ma anche servizi di accompagnamento disabili. Quello che occorre è avere voglia di mettersi in gioco e al servizio degli altri.

I posti riservati al Servizio civile dall’Assistenza Pubblica Parma sono 16. L’impegno richiesto ai volontari è di 12 mesi per 25 ore settimanali. Durante questo periodo dovranno occuparsi delle numerose attività di concreto aiuto al prossimo, percependo anche un contributo economico.

Per leggere il bando completo si rimanda al sito del Governo: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/12/bando-ordinario-2022/

Per partecipare al progetto, gli aspiranti operatori devono presentare la domanda di partecipazione entro le ore 14.00 del 10 febbraio attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

«Il Servizio civile in Pubblica - afferma Maurizio De Vitis, Presidente della Pubblica - è un’opportunità unica per diventare cittadini attivi per la propria comunità. Permette ai più giovani di aprire gli occhi su realtà spesso nascoste o invisibili, rappresenta una scelta consapevole e spendibile anche

lavorativamente. Entrare in Pubblica è più che fare un’esperienza diversa, vuol dire entrare in una grande famiglia, condividerne i valori e la missione. Non vediamo l’ora di accogliere le nuove leve, intanto auguro a tutti buona fortuna e… vi aspetto in Pubblica!».

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.apparma.org o la pagina Facebook www.facebook.com/AssistenzaPubblicaParma, contattare l’Ufficio Comando ai numeri 0521.224981- 224982 o inviare una mail a segreteria@apparma.org.