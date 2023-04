Pubblicate le graduatorie per l’ammissione ai Servizi per l’Infanzia per l’anno scolastico 2023/2024

Sono state pubblicate le graduatorie per l’ammissione ai servizi per l’infanzia. “Sono circa 1.800 i nuovi scritti ai servizi per l’infanzia (nidi e materne) che inizieranno il nuovo anno scolastico 2023 – 2024 nei servizi gestiti direttamente dal Comune, in quelli a gestione partecipata con Parmainfanzia, nelle scuole statali e in quelle private convenzionate – spiega l’Assessora ai Servizi Educativi, Caterina Bonetti. L’Amministrazione – aggiunge – si è impegnata a mantenere invariate le rette di frequenza dei bambini e delle bambine anche per il prossimo anno, nonostante l’aumento dei costi di gestione, dovuti ai rincari dei prezzi. Accanto a questo ha previsto anche l’assunzione di personale a tempo indeterminato. Il 2023 segna un incremento di inscritti ai nidi di infanzia di circa il 10 %. Continua, pertanto, l’impegno del Comune per garantire servizi di qualità, potenziando quelli esistenti anche grazie alla realizzazione dei due nuovi nidi di infanzia previsti nel quartiere Parma Mia e nel quartiere Eurosia”

Il Settore Servizi Educativi ha predisposto le graduatorie per l’anno scolastico 2023/2024 per i Nidi d’Infanzia e servizi integrativi e sperimentali e per le Scuole per l’Infanzia comunali, statali e servizi sperimentali 0/6.

I dati

Nel periodo di apertura del bando (dal 9 al 30 gennaio 2023) sono state presentate: